Агент Барбоза - о возможном переходе Нереса в «Зенит»: «Это игрок будущего»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение по возможному трансферу нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса в петербургский «Зенит».

«Такое сообщение давно появилось в Лиссабоне, но я не знаю так ли это на самом деле. Думаю, это игрок будущего, талантливый футболист. У него есть потенциал, как и у Малкома», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что петербургский клуб может заплатить за бразильца 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Давид провел 31 матч, записав себе в актив шесть забитых мячей и восемь голевых передач.