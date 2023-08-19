​Орлов поставил Захаряна выше Миранчука и Головина по таланту

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий насчёт скорого трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По словам Орлова, переход в «Реал Сосьедад» для Захаряна является большим вызовом. Комментатор отметил, что у воспитанника «Динамо» есть задатки, и теперь он должен прилагать усилия, чтобы дальше развиваться.

«Захаряну повезло, кто-то в него поверил. Он талантливее Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных - игра двумя ногами, видение поля», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что в новом сезоне «Реал Сосьедад» будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.