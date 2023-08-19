Тихонов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Ростов»

В матче пятого тура чемпионата России встретятся «Сочи» и «Ростов». Своим мнением по этому поединку поделился бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов.

«Ростов» пока не блещет стабильностью. У «Сочи» же три поражения подряд. То есть «Ростову» победа в этом противостоянии вполне по силам - главное, сыграть хладнокровно, как они умеют», - цитирует эксперта Metaratings.ru.

Матч «Сочи» - «Ростов» пройдет на стадионе «Фишт» в субботу, 19 августа, начало – 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой строчке.