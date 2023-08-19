​Акинфеев в запасе: ЦСКА озвучил состав на битву с «Динамо»

В рамках пятого тура Российской премьер-лиги будут играть «Динамо» и ЦСКА. Наставник «армейцев» Владимир Федотов решил включить в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Тороп, Набабкин, Мойзес, Роша, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Вратарь Игорь Акинфеев начнёт игру в запасе. Очевидно, он ещё не полностью восстановился.

Дерби между «Динамо» и ЦСКА начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 15:00. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что после четырёх сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет девять очков в своём активе.