​«Динамо» назвало состав на дерби с ЦСКА

Субботнюю программу пятого тура чемпионата России будет открывать московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Рулевой «бело-голубых» Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

Матч между «Динамо» и ЦСКА стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх сыгранных туров «Динамо» имеет в своём активе семь зачётных баллов.