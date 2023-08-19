Тихонов: «В дерби «Динамо» - ЦСКА вероятна голевая ничья»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между «Динамо» и ЦСКА в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«И «Динамо», и ЦСКА начали чемпионат с пробуксовки, но сейчас намного увереннее себя чувствуют. Ни один из соперников здесь не выглядит явным фаворитом, вероятна голевая ничья», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

«Динамо» примет ЦСКА на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 19 августа. Начало встречи запланировано в 15:00 по мск. Текстовый онлайн-репортаж матча будет доступен на Liveresult.ru.

«Бело-голубые» занимают шестое место в таблице РПЛ, а «армейцы» - третье.