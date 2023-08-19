Ташуев: «Сперцян вышел на пик, его потенциал огромен»

Бывший наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о значимости полузащитника Эдуарда Сперцяна для «Краснодара».

«Это безусловный лидер «быков» в середине поля. Сперцян набрал отличную форму и вышел на пик. Его потенциал огромен. Без него партнёрам было бы намного сложнее», - приводит слова специалиста RT.

Ранее в прессе появилась информация, что Сперцян может продолжить карьеру в Нидерландах.

23-летний полузащитник провел в новом сезоне Российской премьер-лиги четыре матча, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Лидер «Краснодара» Сперцян выбрал себе новый клуб