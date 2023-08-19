Рианчо отреагировал на трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался касательно перехода воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Многие российские игроки приехали в Испанию после распада СССР. 90% тех, кто приехал - преуспели. Надеюсь, что новые игроки, которые решат играть в Испании, том числе Захарян, добьются успеха», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Захаряна обойдется «Реал Сосьедаду» в 12 миллионов евро. С самим клубом футболист заключит долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет.

Арсен – воспитанник академии «Динамо». Его трудовое соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2024 года.