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​Уткин дал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»

19 Августа 2023 • 13:23 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.90 X 3.80 2 3.80
Через 5 ч. 28 мин.

В субботу вечером в чемпионате России пройдёт матч пятого тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на эту игру.

«Краснодар» добился хорошего результата, одержав четыре победы в четырёх матчах. Но он не превосходит остальные команды в классе, поэтому пришла пора столкнуться», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Уткин предлагает ставить на «Локомотив» с форой (+0,5) или «Локомотив» с форой (0).

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Василий Уткин
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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