Силкин рассказал, как завершится дерби «Динамо» - ЦСКА

Бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с журналистами поделился ожиданиями от поединка «бело-голубых» против ЦСКА в пятом туре чемпионата России.

«Мне кажется, будет ничья. «Динамо» для ЦСКА - очень неудобный соперник. Армейцы очень много очков потеряли в последнее время с «Динамо». Для ЦСКА будет сложный матч», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Столичное дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 19 августа. Начало поединка запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.