Агент: «Работаем над тем, чтобы Чавес как можно скорее попал в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Мы сможем предоставить какую-либо информацию только на следующей неделе. Работаем над тем, чтобы Луис как можно скорее смог попасть в «Динамо», - передает слова представителя футболиста издание Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость мексиканца в восемь миллионов евро.

По итогам четырех туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь баллов.