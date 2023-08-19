Полузащитник «Рубина» Иванов высказался о медийной активности Слуцкого

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о медийной активности бывшего наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.

Игрок отметил, что специалист кайфует от того, что делает, и, вероятно, у него сейчас такой период, когда хочется отдохнуть от тренерского ремесла.

«Все мы знаем, что внутри он такой балагур — это не запрещается. Он выбрал такое направление и придерживается его», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что после ухода из «Рубина» осенью прошлого года Слуцкий является частым гостем различных развлекательных шоу.