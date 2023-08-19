Конти перед переходом в «Колон»: Я не мог спокойно оставаться в России

Защитник московского «Локомотива» Херман Конти прошёл медицинскиое обследование перед переходом в аргентинский «Колон».

Я не мог спокойно оставаться в России, зная, что «Колон» находится в сложной (турнирной) ситуации, — приводит слова Конти SOY Deportes.

Ранее сообщалось, что игрок должен был подписать арендное соглашение с возможностью выкупа, однако клубам ещё необходимо уладить несколько вопросов, связанных с некоторыми пунктами контракта.

Конти подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно и провел всего пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.