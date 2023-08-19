Мостовой: «Для «Краснодара» потеря Сперцяна равносильна уходу Малкома из «Зенита»

Экс-игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался насчет возможного ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Интерес к армянскому футболисту проявляет амстердамский «Аякс».

«Сперцян - ключевой игрок «Краснодара». Если он уйдет, клубу будет очень сложно его заменить. Для «Краснодара» потеря Сперцяна равносильна уходу Малкома из «Зенита», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сперцян провел четыре матча за «быков». В активе 23-летнего футболиста три забитых мяча (два – с пенальти) и одна результативная передача. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро, а контракт рассчитан до конца июня 2026 года.