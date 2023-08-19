«Динамо» заплатит ЦСКА за трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля около семи миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, у футболиста было много различных предложений, но он сильно влюблен в Москву, поэтому принял решение остаться в столице.

В текущем сезоне 25-летний футболист не появлялся на поле и не всегда был включён в заявку ЦСКА на матчи.

В сентябре прошлого года Карраскаль дебютировал за национальную сборную Колумбии и с тех пор принял участие в шести играх, в которых отметился одним забитым мячом.