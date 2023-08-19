Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля около семи миллионов евро слухи

19 Августа 2023 • 12:21 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 56 мин.

«Динамо» заплатит ЦСКА за трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля около семи миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, у футболиста было много различных предложений, но он сильно влюблен в Москву, поэтому принял решение остаться в столице.

В текущем сезоне 25-летний футболист не появлялся на поле и не всегда был включён в заявку ЦСКА на матчи.

В сентябре прошлого года Карраскаль дебютировал за национальную сборную Колумбии и с тех пор принял участие в шести играх, в которых отметился одним забитым мячом. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Хорхе Карраскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
19 Августа 2023 в 13:04
Федот променял талантливого Караскаля на кривоного инвалида Заболотного...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.45
Видео
19.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Урал Урал
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Орлов поставил Захаряна выше Миранчука и Головина по таланту
13:50 · Россия. Премьер-лига
Тихонов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Ростов»
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев в запасе: ЦСКА озвучил состав на битву с «Динамо»
13:48 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» назвало состав на дерби с ЦСКА
13:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «В дерби «Динамо» - ЦСКА вероятна голевая ничья»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Сперцян вышел на пик, его потенциал огромен»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
13:23 · Россия. Премьер-лига
​Уткин дал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, как завершится дерби «Динамо» - ЦСКА
13:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Работаем над тем, чтобы Чавес как можно скорее попал в «Динамо»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» Иванов высказался о медийной активности Слуцкого
12:31 · Россия. Премьер-лига
Конти перед переходом в «Колон»: Я не мог спокойно оставаться в России
12:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для «Краснодара» потеря Сперцяна равносильна уходу Малкома из «Зенита»
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля около семи миллионов евро 1 слухи
12:18 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита»
Все новости
Рекомендуем