Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не смог выделить фаворита в матче пятого тура РПЛ «Динамо» - ЦСКА.

«Динамо» сейчас немного вылезло из неприятного старта сезона. Когда оно обыграло Питер, затем победы над «Балтикой» и «Краснодаром» дали эмоциональный подъём команде. Игра будет достаточно интересная, но есть такие соперники неудобные, но по статистике складывается так, что команда не может другую обыграть. На сегодняшний день это вряд ли будет сказываться, потому что время проходит и составы другие. Но «Динамо» и ЦСКА абсолютно в равной степени могут надеяться на победу. Сейчас нет фаворитов в РПЛ, тем и интереснее наш чемпионат», — сказал Деменко.

Встреча между «Динамо» и ЦСКА состоится 19 августа на «ВТБ Арене», начало – в 15:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.