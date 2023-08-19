Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал мнением касательно предстоящего матча пятого тура чемпионата России между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«Шансы в матче 50 на 50, игра покажет, кто сильнее. Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита», так как он основной кандидат на чемпионство», - передает слова Бояринцева издание «РБ Спорт».

Центральный матч тура состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.