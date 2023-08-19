В «Оренбурге» заявили, что трансферная кампания для клуба ещё не завершена

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании уральского клуба.
Спортивный деятель отметил, что трансферная кампания ещё не завершена, и команда ведёт переговоры с одним футболистом.
«Позиция? Центр поля. Думаю, в скором времени все объявим», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В нынешнее межсезонье «Оренбург» заключил контракты с Эмирджаном Гюрлюком, Томасом Муро, Джастином Куэро и Арсеном Адамовым.
После четырех туров РПЛ подопечные Иржи Ярошика имеют в своём активе лишь одно набранное очко.
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