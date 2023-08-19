В «Оренбурге» заявили, что трансферная кампания для клуба ещё не завершена

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании уральского клуба.

Спортивный деятель отметил, что трансферная кампания ещё не завершена, и команда ведёт переговоры с одним футболистом.

«Позиция? Центр поля. Думаю, в скором времени все объявим», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнее межсезонье «Оренбург» заключил контракты с Эмирджаном Гюрлюком, Томасом Муро, Джастином Куэро и Арсеном Адамовым.

После четырех туров РПЛ подопечные Иржи Ярошика имеют в своём активе лишь одно набранное очко.