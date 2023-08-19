Корниленко: «Крыльев Советов» полностью владели преимуществом в матче с «Рубином»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о результате поединка пятого тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (1:2).

«Игра для нас была неидеальная. Ребята старались и до последней минуты пытались исправить счёт. Полностью владели преимуществом. Закономерным результатом была бы ничья», - приводятся слова функционера на станицах издания «Чемпионат».

После вчерашней неудачи «Крылья Советов» с восемью баллами занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче самарская команда встретится с калининградской «Балтикой» на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 27 августа.