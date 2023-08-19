Комличенко назвал самого немодного футболиста «Ростова»

Центральный нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал самого немодного футболиста команды. Его выбор пал на хавбека Хорена Байрамяна.

«Хорик! Вцепился в какие-то джинсы с майкой и только в них гоняет. Но он берет за счет шарма, харизмы!» - передает слова форварда издание Sport24.

Николай защищает цвета «Ростова» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний бомбардир принял участие в четырех поединках Российской премьер-лиги, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В ближайшем матче «Ростов» померяется силами с «Сочи».