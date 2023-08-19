Комличенко назвал игроков РПЛ, за которыми пристально следят судьи

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко поведал о том, за какими игроками пристальнее всего следят судьи во время матчей чемпионата России.

«У судей есть ряд нападающих, за которыми они следят внимательнее: я, Соболь (Александр Соболев), (Константин) Тюкавин», - приводятся слова Комличенко на страницах издания Sport24.

В текущем сезоне Комличенко принял участие в четырех поединках за «жёлто-синих», записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам четырех туров Премьер-лиги «Ростов» набрал семь баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче команда Валерия Карпина встретится с «Сочи» на выезде.