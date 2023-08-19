Предшественники Ромащенко: как в России складывалась карьера помощников, ставших главными тренерами

Бывший помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко решил вновь попробовать себя в роли главного тренера, возглавив «Ахмат». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как в России наставники проходили такой же путь, и чем это заканчивалось.

Помощник главного тренера – это особая роль

Принято говорить, что главный тренер и его помощник – это две разные профессии. Ассистенты, как правило, менее заметны, хотя в штабе их роль гигантская. Причём порой именно в их обязанности входит большая часть тренировочного процесса, в то время как главный тренер определяет его направление. В конце концов в современных командах штаб всегда большой, в него входят аналитики, специалисты по физической подготовке и многие иные.

На самом деле далеко не всегда главные тренеры выходят именно из помощников. Чаще даже они сразу начинают в этой роли, просто проходят по этапам от работы с детьми или юношами до работы с профессионалами. Тем не менее нельзя говорить, что из помощников совсем уж не получаются главные. В истории российского футбола у Мирослава Ромащенко есть перед глазами и хорошие примеры, и плохие.

Успешные примеры

Тут первым на ум приходит Сергей Семак, который выиграл с «Зенитом» пять чемпионств. Начинал-то он именно с позиции ассистента в питерском клубе у Лучано Спаллетти. Правда, всё же у итальянца был довольно большой штаб в принципе. Семак также помогал Фабио Капелло в сборной параллельно с работой в клубе. Лишь набравшись опыта в таком ключе, он возглавил «Уфу», с которой успешно работал, после чего и вернулся в «Зенит».

Интересный путь именно в России прошёл Массимо Каррера. Итальянец долгое время был помощником Антонио Конте, и именно в этой роли переехал в Россию в штаб Дмитрия Аленичева. Правда, довольно быстро в «Спартаке» приняли решение отправить главного тренера в отставку. Карреру назначили временно, параллельно ведя переговоры с Курбаном Бердыевым, но тот отказался. В итоге итальянец стал полноправным главным тренером и принёс «Спартаку» долгожданное чемпионство.

Если уж говорить о тренерах-чемпионах, то стоит назвать и Георгия Ярцева. Долгие годы он помогал Олегу Романцеву, а в 1996-м возглавил «Спартак» самостоятельно и выиграл чемпионат своим знаменитым «пионеротрядом». По окончании того сезона Ярцев вновь вернулся на пост ассистента, но позже самостоятельно возглавлял московское «Динамо» и «Ротор», правда, не слишком успешно. Зато Ярцев смог вывести сборную России на Евро-2004, когда эта задача выглядела почти невозможной.

Хорошие варианты

Игорь Черевченко долго работал в роли помощника тренера «Локомотива». В 2015-м он неожиданно в роли исполняющего обязанности выиграл Кубок России, после чего возглавил команду самостоятельно. Черевченко работал хорошо, но после смены руководства в клубе принял решение уйти. Позже Черевченко довольно хорошо проявил себя в тульском «Арсенале», выведя команду в еврокубки, и в «Химках». С обеими командами он добивался лучшего в их истории результата. Тем не менее по каким-то причинам Черевченко в России работу получить не так просто.

Также Кубок России в прошлом сезоне выиграл Владимир Федотов. Он начинал тренерскую карьеру в штабе Александра Побегалова в «Урале». У него в принципе был извилистый путь к нынешней работе. Федотов успел поработать селекционером в клубе из Екатеринбурга, потом трудился главным во Второй лиге и даже на любительском уровне, потом снова ассистентом, и лишь после этого получил свой шанс в «Оренбурге» в качестве наставника. Позже были «Сочи», а теперь и ЦСКА.

Неудачные случаи

Тут первым на ум приходит Владимир Эштреков. Он долго работал в «Локомотиве» в штабе Юрия Сёмина, а после его ухода возглавил команду. Болельщики «железнодорожников» до сих пор с болью вспоминают сезон-2005. «Локомотив» долгое время лидировал с огромным запасом, а в итоге рухнул на третье место. Позже Эштреков пытался перезапустить карьеру в «МВД России» и «Спартаке» из Нальчика, но успеха не добился.

Вряд ли можно сказать, что у Александра Бородюка сложилась карьера в роли главного тренера. Он долгие годы работал ассистентом у наставников сборной России, в том числе у Гуса Хиддинка. Дважды Бородюк возглавлял «Торпедо» и дважды выводил «автозаводцев» в Премьер-лигу. Однако этого как-то маловато.

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В целом можно ещё вспомнить множество примеров, когда ассистенты получали свой шанс, но не могли себя реализовать.

Кто сейчас в Премьер-лиге вышел из помощников

Кроме Федотова, из нынешних главных тренеров клубов Премьер-лиги прошли школу ассистентов двое. Дмитрий Хохлов долго работал в штабе «Динамо», прежде чем получил свой шанс. Правда, на уровне Премьер-лиги успеха с «бело-голубыми» он не добился. Позже и с «Ротором» этап работы не был удачным. В итоге в «Сочи» он приходил как раз в роли ассистента Курбана Бердыева, но возглавил команду после отставки экс-наставника «Рубина».

Другой ассистент, Вадим Евсеев, прошёл отличную школу в штабе Гаджи Гаджиева в разных клубах. Однако пока экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» успел в роли главного тренера отметиться лишь умением спасать свои команды от вылета.

Роман Андреев