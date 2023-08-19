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Тормена высказался о переходе в «Краснодар»

19 Августа 2023 • 11:45 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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Через 7 ч. 30 мин.

Новичок футбольного клуба «Краснодар» Витор Тормена высказался о переходе в российский клуб.

«Это будет серьёзный вызов в моей карьере, к которому я готов. Я хотел бы поблагодарить команду за доверие и болельщиков за их слова поддержки.

С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере», - написал Тормена в социальной сети. 

Напомним, что бразильский защитник перешёл из португальской «Браги» за два миллиона евро, заключив длительный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Стоит отметить, что ранее центральный защитник выступал только за клубы Португалии и Бразилии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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