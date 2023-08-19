«Локомотив» не может обыграть «Краснодар» в гостях на протяжении семи лет

Сегодня, 19 августа, состоится матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет московский «Локомотив».

Столичный клуб не может одержать над «быками» в гостях на протяжении семи лет.

Последний раз «железнодорожники» одержали победу в августе 2016 года. Тогда они одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Александра Самедова и Эзекиля Хенти, который удачно исполнил 11-метровый удар. С тех пор прошло восемь матчей - семь побед у «Краснодара», а один поединок завершился вничью.

Поединок пятого тура РПЛ начнётся в 19:30 по московскому времени.