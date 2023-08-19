Смородская рассказал, что думает о новом главном тренере «Ахмата»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Тренерский дефицит налицо. Быть помощником и стать тренером - это очень большой скачок, и не у всех это получается. Единицы примеров, у кого получилось. Поживем-увидим», - приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Напомним, что у руля грозненской команды Ромащенко сменил Сергея Ташуева, которого уволили из-за неудачного старта в Российской премьер-лиге. В четырех турах «Ахмат» набрал три балла и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет против «Оренбурга».