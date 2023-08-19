Дьяков оценил важность матча «Спартак» - «Зенит»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о предстоящем поединке между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«Это очень важный матч. Понятно, что он не решит судьбу чемпионства, но победа даст много положительных эмоций», - передает слова Виталия издание «Чемпионат».

Центральный матч пятого тура «Спартак» - «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арена» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В преддверии матча хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на седьмой строчке.