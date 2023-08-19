Питерский «Зенит» сделал предложение «Бенфике» о покупке правого вингера Давида Нереса, об этом сообщает Record.

По данным источника российский клуб предложил за бразильца 30 миллионов евро + пять миллионов евро в виде бонусов, однако португальский клуб отклонил данное предложение.

Контракт Нереса с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее форвард выступал за украинский «Шахтёр» и амстердамский «Аякс». Также на его счету семь игр за национальную сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.