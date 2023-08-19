«Сочи» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Ростов
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Протокол игры
|(1:0) Крамарич Мартин16'
|(2:0) Джорджевич Лука28'
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Литвинов Вячеслав•Маргасов Тимофей•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Крамарич Мартин•Джорджевич Лука42' (Игнатьев Иван (42') •Юсупов Артур
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Мелёхин Виктор•Прохин Данила• 34'Чернов Евгений•Акбашев Роман•Глебов Данил•Уткин Даниил•Ионов Алексей•Комличенко Николай•Мохеби Мохаммад
19 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).
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