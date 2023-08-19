«Краснодар» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Локомотив Москва
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Кривцов Никита•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон•Ахметов Ильзат
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Погостнов Егор•Фассон Лукас•Самошников Илья•Рыбчинский Дмитрий•Баринов Дмитрий•Жемалетдинов Рифат•Карпукас Артём•Пиняев Сергей•Глушенков Максим
19 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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