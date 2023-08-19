«Динамо» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|7'Заболотный Антон (0:1)
Шунин Антон•Бессмертный Станислав•Бальбуэна Фабиан•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Макаров Денис•Лаксальт Диего•Смолов Фёдор•Фомин Даниил•Нгамалё Николя• 35'Тюкавин Константин
Тороп Владислав•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша• 42'Мойзес•Глебов Кирилл•Зделар Саша•Мендес Виктор•Обляков Иван•Мухин Максим•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
19 августа. Стадион "ВТБ Арена".
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