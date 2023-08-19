Комличенко высказался о результатах «Ростова» в прошлом сезоне РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о результатах команды с берегов Дона в прошлом сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что, если бы команда была бы чуть профессиональнее, то могли зацепиться за медали, но основной задачей было не вылететь, что и произошло.

«Четвертое место — тоже круто. Выше головы. Столько пенальти, столько очков на последних минутах, удача — вот и сложилось», - приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина завершили сезон на четвёртой строчке в турнирной таблице.