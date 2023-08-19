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Комличенко: «Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов»

19 Августа 2023 • 10:55 Комментировать

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о главном тренере команды Валерии Карпине, который заступился за нападающего после высказываний наставника подмосковных «Химок» Андрея Талалаева.

«Что за чувства испытал, когда Карпин впрягался за меня? Гордость. Но не удивление. Он всегда горой за нас: любому оторвёт голову за своих футболистов», - передает слова Комличенко издание Sport24.

Напомним, что Карпин занял пост главного тренера «Ростова» в 2017 году. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Ростов» с семью набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «жёлто-синие» встретятся с «Сочи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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