В «Айнтрахте» опровергли информацию о переговорах с «Локомотивом» по Борре

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше высказался об информации, что московский «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу нападающего Рафаэля Сантоса Борре.

«Действительно ли «Локомотив» сделал официальное предложение по Борре? Нет, это не так», - заявил Креше в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт 27-летнего колумбийского нападающего с клубом из Айнтрахта рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

На счету Борре 28 игр за национальную сборную Колумбии.