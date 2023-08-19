Силкин отреагировал на трансфер Карраскаля в «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость о потенциальном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан «бело-голубых».

«Карраскаль - неплохой игрок. Но факт его прихода говорит о том, что команда должна под него подстраиваться. А в «Динамо» много перспективных игроков. Не знаю, сработаются они или нет», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Карраскаль ни разу не был включен в заявку ЦСКА на официальные игры.

25-летний колумбиец провел 26 матчей в прошлом сезоне Российской премьер-лиги. Хорхе отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.