Деменко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы «быков» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Деменко отметил, что о титуле говорить пока рано, ведь это просто первый год, когда «Краснодар» взял свои очки на старте сезона, а чемпионат длинный, и важна глубина состава, так как, например, у «Спартака» и «Зенита» есть резерв.

«Очень важно сейчас провести работу, потому что в случае потери Сперцяна или Кордобы у него будут проблемы. Мы видели, какой он без них», - добавил он в разговоре с «Газета.Ру».

«Краснодар» после четырёх туров РПЛ является единственной командой, которая не потеряла очков.