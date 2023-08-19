Гранат - о матче «Динамо» - ЦСКА: «Фаворита нет, потому что это дерби»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящей встрече «бело-голубых» против ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Фаворита нет, потому что это дерби. Команды в последнее время набрали хороший ход, поэтому не могу кого-то выделить», - приводит слова Владимира издание «Чемпионат».

Дерби состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В преддверии поединка «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «армейцы» располагаются на третьей строчке.