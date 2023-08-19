«Локомотив» готов купить защитника «Торино»

Московский «Локомотив» рассматривает вариант с покупкой косовского защитника итальянского «Торино» Мергима Войводы, об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, переговоры между командами уже начались.

Контракт 28-летнего футболиста с «Торино» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

Ранее Войвода выступал за «Стандард» и ряд других бельгийских клубов.

Игрок дебютировал за национальную сборную Косова в 2017 году и с тех пор принял участие в 48 играх, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.