ЦСКА ожидает прибытия Давилы к игре с «Оренбургом»

Столичный ЦСКА ожидает прибытия своего новичка Виктора Давилы к матчу шестого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом», который состоится в пятницу, 25 августа.

По данным Metaratings.ru, чилийский нападающий может быть включён в заявку на игру. Также сообщается, что тарснферная кампания «армейцев» не заканчивается на подписании форварда.

Вчера, 18 августа, стало известно, что Давила получил деньги от ЦСКА для разрыва контракта с «Леоном».

Подопечные Владимира Федотова после четырёх туров проведённых туров РПЛ располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.