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Источник: «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Айнтрахта» слухи

19 Августа 2023 • 10:02 Комментировать

Столичный «Локомотив» сделал официальное предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по поводу трансфера нападающего Рафаэля Сантоса Борре, об этом сообщает журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова.

По данным источника, сумма трансфера совпадает с ожиданиями немецкого клуба, однако колумбиец считает данный переход неприемлемым в ближайшее время.

Контракт 27-летнего футболиста с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Ранее Борре выступал за мадридский «Атлетико» и «Виляьрреал». 

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Локомотив Москва Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре трансферы футбола - лето 2023
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