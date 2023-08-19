Столичный «Локомотив» сделал официальное предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по поводу трансфера нападающего Рафаэля Сантоса Борре, об этом сообщает журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова.

По данным источника, сумма трансфера совпадает с ожиданиями немецкого клуба, однако колумбиец считает данный переход неприемлемым в ближайшее время.

Контракт 27-летнего футболиста с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Ранее Борре выступал за мадридский «Атлетико» и «Виляьрреал».