Ловчев сделал прогноз на матчи «Динамо» - ЦСКА и «Спартак» - «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартак», а сейчас футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матчей пятого тура Российской премьер-лиги. Он сделал прогноз на центральные поединки этого уик-энда в своем телеграм-канале.

В столичном дерби между «Динамо» и ЦСКА эксперт поставил на победу «армейцев» со счетом 1:0. Во встрече «Краснодар» - «Локомотив» Ловчев прогнозирует ничью со счетом 1:1.

В главном матче тура «Спартак» - «Зенит» аналитик отдал предпочтение московской команде. Он поставил на победу «красно-белых» со счетом 2:1.

Пятый тур стартовал в пятницу матчем «Рубин» - «Крылья Советов». Победу в поединке отпраздновали казанские футболисты – 2:1.