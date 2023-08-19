Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Пари НН»

Футбольный аналитик Александр Бубнов, который в бытность игроком выступал за московский «Спартак», дал комментарий касательно предстоящего матча между воронежским «Факелом» и «Пари НН» в пятом туре чемпионата России.

«1:1. «Факелу» очки нужны кровь из носу. Настрой воронежцев против умения «Нижнего» закрываться и играть на контратаках даст ничейный результат», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч пройдет на стадионе в Воронеже завтра, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, а гости располагаются на 11-й строчке.