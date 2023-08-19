Прогноз Бубнова на матч «Сочи» - «Ростов»

В рамках пятого тура чемпионата России «Сочи» на своем поле примет «Ростов». Своими ожиданиями от этого поединка поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. «Сочи» стал слабее, чем в прошлом сезоне. Команда слишком много пропускает. «Ростов» же забивать и бороться не разучился. У Карпина не забалуешь!» - приводятся слова эксперта на станицах издания Sportbox.

Поединок состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.