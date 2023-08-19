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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

19 Августа 2023 • 09:07 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.90 X 3.80 2 3.80
Через 9 ч. 37 мин.

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— У «Краснодара» удлинилась скамейка, они разнообразили свою игру. Пока у них все хорошо. Если «быки» не продадут Сперцяна, для меня это главный претендент на золото вместе с «Зенитом», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

После четырех туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков – 12.

Сегодня, 19 августа, команда Владимира Ивича сойдется в поединке с «Локомотивом». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Стоит отметить, «Краснодар» — единственный клуб, не потерявший очки на старте сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Руслан Пименов Эдуард Сперцян
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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