Мостовой выбрал победителя в матче «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о поединке пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Верю в «Краснодар». Клуб играет интересно, только побеждает, по крайней мере, в РПЛ. Отдаю предпочтение хозяевам поля. «Железнодорожники» пока что находятся не на том уровне», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок пятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.