Ташуев объяснил неудачный старт «Локомотива» в РПЛ

Бывший наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал неудачное выступление московского «Локомотива» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Это молодая команда, а молодежи свойственна нестабильность. У парней хороший потенциал, но им необходимо набраться опыта. Крайне важно, как в непростой ситуации сработает тренер», - передает слова специалиста RT.

После четырех туров чемпионата России «Локомотив» набрал пять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок «железнодорожники» проведут против «Краснодара» на выезде. Встреча состоится в субботу, 19 августа.