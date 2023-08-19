В «Зените» отреагировали на новость о трансфере Энрике

Петербургский «Зенит» не вел переговоров по трансферу нападающего севильского «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом рассказал председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Ведет ли «Зенит» переговоры по переходу Энрике? Это слухи», - передает слова Медведева издание «Спорт День за Днем».

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб якобы предложил за форварда 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Энрике провел один поединок и отметился результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 15 миллионов евро.