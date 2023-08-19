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Карраскаль близок к переходу в «Динамо» слухи

19 Августа 2023 • 08:11 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 5 ч. 10 мин.

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в ближайшее время может перебраться в другой московский клуб.

По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Динамо» практически договорились о трансфере колумбийского хавбека. Источник утверждает, что все главные моменты по сделке уже согласованы, на данный момент стороны обговаривают финишные детали перехода.

Напомним, 25-летний Карраскаль перебрался в ЦСКА летом прошлого года. В текущем сезоне игрок ни разу не появился на поле. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

Сегодня, 19 августа, «Динамо» проведет очный поединок против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. Начало игры — в 15:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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ЦСКА Москва Динамо Москва Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Южный201
19 Августа 2023 в 08:57
Почти всех купленных талантливых игроков за эти 2 года Федот сумел разогнать из команды,по видимому ему поставлена задача полностью развалить команду...
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