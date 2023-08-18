Грицаенко: «Все в «Рубине» понимали, что мы находимся в непростой ситуации»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко поделился эмоциями от первой победы его команды в новом сезоне.

«Это очень важная победа для нас. В команде понимали, что мы находимся в непростой ситуации. Горжусь намий, мы бились с первой и до последней минуты», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в пятницу вечером обыграл «Крылья Советов» - 2:1. Грицаенко стал автором первого гола своей команды.

«Просто удачно чиркнул, и мяч влетел в ворота, ничего особенного», - прокомментировал защитник свой гол.

В следующем туре Премьер-лиги «рубиновые» примут дома «Динамо» Марцела Лички.

ВАР, незабитый пенальти и удаление: «Рубин» обыграл «Крылья Советов»