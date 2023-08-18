«Крылья Советов» потеряли Гарре несколько недель

«Крылья Советов» потеряли из-за травмы одного из своих важнейших игроков атаки – Бенхамина Гарре.

Так, легионер не поможет своему клубу из-за проблем со связками голеностопа ближайшие три недели, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на медицинский штаб самарцев.

Напомним, в стартовой игре пятого тура РПЛ, что прошла в эту пятницу, Гарре забил в ворота «Рубина» в первом тайме, а в перерыве был заменён. Матч завершился победой казанцев – 2:1.

Ранее мы сообщали, что Гарре в пятничном матче установил уникальное достижение для игроков «Крыльев Советов» как минимум за последние 15 сезонов.