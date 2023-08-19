Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, который условно дисквалифицирован на два матча за угрозы в адрес представителя СМИ.

- Как относитесь к эпизоду с перепалкой Дзюбы и журналиста?

- Там двоякая ситуация. Дзюбу спровоцировали, а он поддался. Понятно, что публичному человеку по возможности надо контролировать свои эмоции. Но мы тоже должны понимать, что Дзюба не просто так взял и ни с того ни с сего сказал ту фразу. Его реально провоцировали. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, кто прав, кто виноват. Опять же, профессиональный футболист должен максимально стараться держать себя в руках.

- Выход какой? Дзюбе нужно возвращать себя прежнего и снова начинать забивать?

- Безусловно. Как всегда, эти околофутбольные моменты только подстёгивают Дзюбу, и он потом выдаёт удачные серии. Может быть, сейчас это в очередной раз поможет ему. В плане мотивации такие ситуации больше идут Дзюбе на пользу, нежели во вред.

Сегодня, 19 августа, «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Начало матча в 19:30 по московскому времени.